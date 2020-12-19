فوز صعب للسيتزنس بهدف في مباراة ساوثهامبتون ضد مان سيتي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ساوثهامبتون ضد مان سيتي، اليوم السبت، بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/ 2021.

أحداث مباراة ساوثهامبتون ضد مان سيتي:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي مانشستر سيتي، الذين سعوا لإحراز الهدف الأول.

وعند حلول الدقيقة الخامسة عشرة، تمكن رحيم سترلينج من إحراز الهدف الوحيد للسيتزنس بالدقيقة الخامسة عشرة بعد تمريرة متقنة من النجم البلجيكي كيفن دي بروين.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني حاول فريق ساوثهامبتون خلق فرص هجومية، وذلك من أجل إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ترتيب ساوثهامبتون ومانشستر سيتي بعد المباراة:

وانتهت مباراة ساوثهامبتون ضد مان سيتي، بفوز فريق مانشستر سيتي ليُصبح رصيده 23 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

أما رصيد فريق ساوثهامبتون فتجمد عند 24 نقطة في المركز الرابع.

وقبل مباراة ساوثهامبتون ضد مان سيتي، كان ليفربول هزم فريق كريستال بالاس بسبعة أهداف دون رد، بينما يواجه إيفرتون فريق آرسنال بالفترة الحالية، وسيواجه نيوكاسل يونايتد فريق فولهام في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت مباراة ساوثهامبتون ومانشستر سيتي أُقيمت على ملعب سانت ماري معقل فريق ساوثهامبتون.

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