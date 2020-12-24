فيتوريا سيرحل عن النصر وكواليس جديدة في المفاوضات مع خليفته

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحفية رومانية عن اقتراب المدرب البرتغالي روي فيتوريا من الرحيل عن النصر، ليكون الروماني دان بيترسكو خليفته في أصفر العاصمة.

وذكرت صحيفة GSP الرومانية أن دان بيترسكو يتفاوض حاليًا مع إدارة العالمي لتولي الأمور الفنية بالفريق الكروي الأول خلفًا لـ فيتوريا في المرحلة المقبلة، خاصة ؤأن المدرب الروماني أصبح بلا ناد حاليًا بعد مغادرة فريق كلوج الروماني.

وأضافت الصحيفة الرومانية أن إدارة صفوان السويكت ستعطي راتبًا لدان بيترسكو قيمته مليوني يورو سنويًا.

إنجازات فيتوريا مع النصر

وكان روي فيتوريا تولى تدريب النصر في يناير 2019 ونجح في قيادة الأصفر للفوز بلقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/2019، وكأس السوبر السعودي في 4 يناير الماضي على حساب فريق التعاون.

وفي سياق آخر، سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مباراة غاية في الأهمية ضد نادي ضمك بعد غد السبت وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لماذا يخشى العالمي الخسارة ضد ضمك ؟

وإذا خسر العالمي أمام فريق ضمك في المباراة التي ستُقام على ملعب “مرسول بارك” في الرياض فسيكون العالمي في أزمة حقيقية حيث سيفقد فرصة كبيرة في الدخول ضمن فرق المربع الذهبي، كما سيكون تعرض لخسارة ثانية على التوالي على أرضه في دوري المحترفين منذ سبتمبر 2012.

وكان العالمي خسر ضد النادي الأهلي بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من دوري المحترفين في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض يوم 12 ديسمبر الجاري.

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