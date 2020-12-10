فيتوريا يُحدد أول الراحلين عن النصر في يناير

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، استقر على أول لاعب سيغادر العالمي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

العالمي في المركز قبل الأخير

ويرغب العالمي في الاستغناء عن اللاعبين الذين لن يُفيدوا الفريق بالمرحلة المقبلة، وذلك لتهدئة غضب جماهير الفريق بسبب احتلال فريقهم للمركز الـ15 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وقرر فيتوريا الاستغناء عن اللاعب يحيى الشهري لعدم حاجة الفريق له وفقًا لـ “سعودي سبورت”، حيث أبلغه المدرب البرتغالي بضرورة البحث عن فريق آخر في يناير.

متحدث النصر السابق يدافع عن حمدالله

وفي وقت سابق، أبدى سعود الصرامي المتحدث السابق باسم نادي النصر، تعليقه على تغريم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب العالمي 20 ألف ريال من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وغرد الصرامي قائلًا: “عاقبوا الهداف الكبير وتجاهلوا معاقبة من عطل حوار المدرب فضائيًا، فحسبنا الله”.

وكان المدرب البرتغالي روي فيتوريا علق على أحد أخطاء الحكم في لقاء الاتفاق، لكن البث انقطع مع القناة الناقلة لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كذلك أُغلقت المكالمة.

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