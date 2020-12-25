فيديو.. آثار هجوم ناشفيل المروع والنيران تلتهم المباني

أظهرت مقاطع فيديو آثار هجوم ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية، والذي وقع إثر انفجار سيارة في وسط المدينة.
فيديو | آثار هجوم #ناشفيل بولاية تينيسي#الإخبارية pic.twitter.com/3CKo4M1yJ9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2020
وبينت لقطات النيران وهي تلتهم عدة مبانٍ في ناشفيل، فيما أكد حاكم ولاية تينسي أن تفجير السيارة كان متعمدًا والشرطة المحلية والفدرالية على الأرض يقومون بواجباتهم.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت بأن انفجارًا قويًّا هز في ساعات مبكرة من اليوم الجمعة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، دون ورود أنباء عن إصابات حتى الآن.
وتسبب الانفجار في انهيار أحد المباني وأضرار بالعديد من المباني المجاورة.
فيديو | النيران تلتهم عدة مباني في مدينة #ناشفيل #الإخبارية pic.twitter.com/DTFqHcFZpI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2020
وقال رئيس منطقة مكتب إدارة الطوارئ في مترو ناشفيل: إن عربة سكن متنقلة متوقفة انفجرت بالقرب من تقاطع الجادة الثانية وشارع التجارة في وقت مبكر من اليوم الجمعة؛ مما ألحق أضرارًا بعدد من المباني القريبة.
وطالب رجال الإطفاء في ناشفيل سكان المنطقة بالتحرك بعيدًا عن الانفجار الذي وقع بالقرب من أحد المباني، داعين المواطنين أيضًا بالابتعاد عن مبنى آخر؛ تحسبًا لوقوع انفجارات محتملة.