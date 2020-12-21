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فيديو.. أمطار على أبها والمدني يحذر من التقلبات الجوية

فيديو.. أمطار على أبها والمدني يحذر من التقلبات الجوية

2020/12/21
الساعة 11:34 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. أمطار على أبها والمدني يحذر من التقلبات الجوية
المواطن - حسن عسيري - أبها

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة أبها مساء اليوم الاثنين، وبعض محافظات منطقة عسير.

من جهة أخرى نبهت المديرية العامة للدفاع المدني وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداء من يوم غد الثلاثاء حتى الخميس القادم على أجزاء من مناطق المملكة، وتتأثر جراءها مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية) بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

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وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.

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