فيديو.. إعصار قمعي نادر شرق سكاكا

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو أغرب حدث تم تسجيله اليوم السبت، وهو تشكل إعصار قمعي شرق سكاكا، حيث يعتبر حدوث هذا الإعصار نادر جدًّا.

🔴 أغرب حدث تم تسجيله اليوم وهو تشكل اعصار قمعي شرق سكاكا ويعتبر حدوثه نادر جدا🌪⛈ pic.twitter.com/B4k9DlYyao — فالكون. (@Abdxx111) December 5, 2020

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، تشمل السواحل الجنوبية منها.

شارك الخبر