‎الرئيسية
جديد الأخبار
فيديو.. التجارة تنفذ جولات على أسواق الحراج بالرياض
للتأكد من التزامها بالاحترازات الصحية والتجارية

فيديو.. التجارة تنفذ جولات على أسواق الحراج بالرياض

2020/12/03
الساعة 12:44 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
17
0
طباعة
فيديو.. التجارة تنفذ جولات على أسواق الحراج بالرياض
المواطن - الرياض

نظمت وزارة التجارة جولات رقابية على أسواق الحراج في الرياض، وذلك بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة.

وأوضحت التجارة أن الجولات على أسواق الحراج في الرياض تستهدف التأكد من التزامها بالاحترازات الصحية والتجارية.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن هذه الحملات المستمرة تأتي بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة.


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :