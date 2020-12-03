فيديو.. التجارة تنفذ جولات على أسواق الحراج بالرياض

المواطن - الرياض

نظمت وزارة التجارة جولات رقابية على أسواق الحراج في الرياض، وذلك بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة.

"التجارة" تقوم بجولات رقابية على أسواق الحراج في الرياض للتأكد من التزامها بالاحترازات الصحية والتجارية. وذلك بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة. pic.twitter.com/aBq78RG3Lw — وزارة التجارة (@MCgovSA) December 2, 2020

وأوضحت التجارة أن الجولات على أسواق الحراج في الرياض تستهدف التأكد من التزامها بالاحترازات الصحية والتجارية.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن هذه الحملات المستمرة تأتي بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة.

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