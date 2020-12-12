فيديو.. الرشيد يكشف عن وصول ميزة جديدة لتطبيق تويتر

المواطن - الرياض

كشف عبدالعزيز الرشيد، ناشر محتوى تقني ومهتم في البرمجة والتطبيقات والأجهزة الذكية، عن وصول ميزة جديدة لتطبيق تويتر.

ميزة جديدة وصلت لتطبيق تويتر

وهي إمكانية مشاركة التغريدات بشكل مباشر ل سناب شات بتنسيق وتصميم جميل مع ارفاق رابط التغريدة تلقائياً 😍 pic.twitter.com/o620g43pbi — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) December 12, 2020

وأوضح الرشيد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذه الميزة تتيح إمكانية مشاركة التغريدات بشكل مباشر لـ سناب شات بتنسيق وتصميم جميل مع إرفاق رابط التغريدة تلقائيًّا.

وتابع الخبير التقني أن هذه الميزة الجديدة تتيح أيضًا إرفاق رابط التغريدة تلقائيًّا.

شارك الخبر