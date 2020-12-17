فيديو.. الرميان : أصول صندوق الاستثمارات العامة 1.3 تريليون ريال

المواطن - الرياض

كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أن أصول الصندوق وصلت لـ1.3 تريليون ريال بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 565 مليار ريال في عام 2015.

فيديو | محافظ صندوق الاستثمارات العامة: مجموع الأصول التي نديرها في 2015 كانت تبلغ 565 مليار ريال واليوم وصلت إلى تريليون و300 مليار ريال#الإخبارية pic.twitter.com/5oyAmzbzgS — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 17, 2020

وقال الرميان خلال ملتقى الميزانية السعودية اليوم: “نسعى لأن يكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق سيادي في العالم وتأسيس شراكات لتوطيد مكانة المملكة العربية السعودية”.

وأضاف أن رؤية 2030 تؤكد على أن يكون صندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الأساسي لاقتصاد المملكة لافتًا إلى أن الصندوق ملتزم في عامي 2021 و 2022 باستثمار 150 مليارًا سنويًا.

وتابع الرميان : استثمارات الصندوق المتنوعة سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي بشكل عام وعلى الوظائف وجودة الحياة بشكل خاص.

وأوضح أنه خلال جائحة كورونا، نظرت المملكة إلى الأسواق العالمية كفرصة مميزة للاستثمار بما نتج عنها عوائد مالية مجزية.

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