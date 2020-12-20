فيديو.. الشيخ الماجد يوضح حكم الوساوس في عدد الركعات

المواطن - الرياض

أوضح الشيخ سليمان الماجد، قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق، حكم الوساوس في عدد الركعات أثناء الصلاة.

وقال الماجد خلال لقائه عبر برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة: “إن هذه المسألة لها احتمالان الأول هو الشك مع وجود نوع تحرٍّ بمعنى أن عنده شك غالب ولكن عنده تحرٍّ قد يرفعه من حالة الشك إلى قدر من غلبة الظن بنى عليها وأتم صلاته عليها وسجد سجدتين”.

وأضاف: “الاحتمال الثاني هو الشك المحض وهو أن يتساوى عنده الأمران تماماً ليس عنده تحرٍّ البتة، أي الشك الذي يسميه الفقهاء تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر فهنا يبني على الأقل في هذه الحالة ويأتي بركعة ويسجد للسهو أيضاً في مقابل السلام”.

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