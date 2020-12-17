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فيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم الطلاق عن طريق رسائل الواتساب

فيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم الطلاق عن طريق رسائل الواتساب

2020/12/17
الساعة 9:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم الطلاق عن طريق رسائل الواتساب الشيخ المطلق
المواطن - الرياض

أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء حكم الطلاق عن طريق إرسال رسالة نصية أو عبر الواتساب، وهل يقع هذا الطلاق؟

وقال المطلق: “بالنسبة لطلاق الواتساب والرسائل النصية فهو يقع؛ لأن الطلاق يقع في الكتاب كما يقع في النطق، فإذا طلقها في الواتساب فقد وقع الطلاق”.

وتابع الشيخ المطلق: “السؤال الثاني، هو أنه راجعها قبل نهاية الثلاثة أشهر بيوم واحد، فإن كانت هذه المرأة آيسة أو صغيرة فالرجعة صحيحة أما إذا كانت من ذوات الحيض فالحيض ينتهي قبل ثلاثة أشهر”.

وتابع الشيخ المطلق: “فإن كانت عدتها بالحيض فلا ينظر بالأشهر ولكن ثلاث حيضات، فإذا حاضت بعد الطلاق ثلاث حيضات وانتهت من الحيضة الثالثة واغتسلت فقد أصبحت امرأة أجنبية عنه ولا تنفع رجعته لها، وإذا أراد أن يراجعها يراجعها بعقد جديد ومهر جديد إذا لم تصل طلقته إلى الثالثة.


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    ‎تعليق واحد

    1. الجديد

      يذكان له زميل وخذ جوال صديقه وهو يعرف رقم زوجته واكتب لها على فم زوجا وهوغافل هل يقع الطلاق وبعض الحلال عندالله الطلاق

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