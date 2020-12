فيديو.. الملكة إليزابيث تتحدث كما لم تفعل من قبل 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

ستقدم الملكة إليزابيث، أو بالأحرى النسخة الرقمية منها، خطاباً بمناسبة العام الجديد على القناة الرابعة البريطانية، حيث سترد على المعلومات المضللة والأخبار المزيفة.

An alternative message for a very alternative year. Watch on Christmas Day, 3:25pm. #AltXmas pic.twitter.com/L0qYL8jncI

— Channel 4 (@Channel4) December 23, 2020