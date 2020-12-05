فيديو.. براءة اختراع سعودية يمكنها إضاءة الحرم المكي بطاقة المشي

المواطن - الرياض

سلطت قناة الإخبارية على تسجيل دكتورين بجامعة الملك عبدالعزيز براءة اختراع أمريكية لتوليد الكهرباء عن طريق المشي فوق الأرضيات بالأماكن العامة.

فيديو | دكتوران بـ #جامعة_الملك_عبدالعزيز يسجلان براءة اختراع أمريكية لتوليد الكهرباء عن طريق المشي فوق الأرضيات بالأماكن العامة والدكتور عبدالحميد الخطيب: التقنية بإمكانها إضاءة #الحرم_المكي بأكمله #الإخبارية#النشرة pic.twitter.com/utOqDvfNaE — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 5, 2020

وقال أستاذ الهندسة الطبية المساعد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالحميد الخطيب: إن التقنية بإمكانها إضاءة الحرم المكي بأكمله، موضحًا أن الاختراع أخذ منه ومن زميله مجهودًا كبيرًا، وهو يخص الطاقة النظيفة عن طريق استغلال الضغط على الأرضيات وتجميع الطاقة في بطاريات تستخدم حين الحاجة.

ولفت إلى أن الاختراع سيكون جيدًا للأماكن التي بها عدد مشاة كبير، موضحًا أنه يحب الابتكار والاختراع منذ صغره، والفكرة أهميتها أنها تستخدم المواد الموجودة وليست بحاجة إلى مصانع؛ لأنه يمكن تنفيذه لحظيًّا وليس بحاجة إلى تقنيات كبيرة.

شارك الخبر