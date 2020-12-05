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فيديو.. براءة اختراع سعودية يمكنها إضاءة الحرم المكي بطاقة المشي
سجلها دكتوران في جامعة الملك عبدالعزيز

فيديو.. براءة اختراع سعودية يمكنها إضاءة الحرم المكي بطاقة المشي

2020/12/05
الساعة 9:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. براءة اختراع سعودية يمكنها إضاءة الحرم المكي بطاقة المشي
المواطن - الرياض

سلطت قناة الإخبارية على تسجيل دكتورين بجامعة الملك عبدالعزيز براءة اختراع أمريكية لتوليد الكهرباء عن طريق المشي فوق الأرضيات بالأماكن العامة.

وقال أستاذ الهندسة الطبية المساعد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالحميد الخطيب: إن التقنية بإمكانها إضاءة الحرم المكي بأكمله، موضحًا أن الاختراع أخذ منه ومن زميله مجهودًا كبيرًا، وهو يخص الطاقة النظيفة عن طريق استغلال الضغط على الأرضيات وتجميع الطاقة في بطاريات تستخدم حين الحاجة.

ولفت إلى أن الاختراع سيكون جيدًا للأماكن التي بها عدد مشاة كبير، موضحًا أنه يحب الابتكار والاختراع منذ صغره، والفكرة أهميتها أنها تستخدم المواد الموجودة وليست بحاجة إلى مصانع؛ لأنه يمكن تنفيذه لحظيًّا وليس بحاجة إلى تقنيات كبيرة.


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