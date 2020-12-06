فيديو.. بردية سُمكها 40 سم تغطي الأرض شمال السعودية

المواطن - الرياض

غطت بردية غير مسبوقة إحدى المناطق شمال المملكة العربية السعودية، بلغ سمكها نحو 40 سم.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل سمك البردية حيث ظهر مواطن وهو يحاول إزالة كميات كبيرة من البرد المتساقط حتى تظهر الأرض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقة المدينة المنورة والرياض والشرقية) وسماء غائمة جزئياً مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

شارك الخبر