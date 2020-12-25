فيديو.. تركي آل الشيخ يتلقى لقاح كورونا: الأمور تمام ولم أشعر بأي شيء

المواطن - الرياض

تلقى رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد.

أخذت الجرعه الاولى من لقاح pfizer-Biontech … والحمدلله الامور تمام ولم أشعر بأي شيء وأدعوكم للمسارعه بأخذه ❤️ pic.twitter.com/LamvUy8aLq — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 25, 2020

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الجمعة: أخذت الجرعة الأولى من لقاح pfizer-Biontech… والحمد لله الأمور تمام ولم أشعر بأي شيء وأدعوكم للمسارعة بأخذه”.

ونشر رئيس هيئة الترفيه مقطع فيديو يبين لحظة تلقيه اللقاح.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد تلقى في وقت سابق اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد–19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة.

كما تلقى وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود اليوم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة.

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