فيديو.. تسجيل المواليد أسهل مع أبشر

المواطن - الرياض

دعت الأحوال المدنية إلى الاستفادة من خدمات أبشر، ومن بينها خدمة تسجيل المواليد بالتزامن مع الإجراءات الوقائية والتدابير المطبقة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الأحوال المدنية أن من لديه مولودًا ‏بإمكانه تسجيل مولوده عبر منصة أبشر من خلال خدمة “تسجيل المواليد”، وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد ليتم إيصالهما عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارة مقر الأحوال المدنية.

ونشرت الأحوال المدنية مقطع فيديو يوضح طريقة تسجيل المواليد عبر منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلقت عليه بتغريدة جاء فيها: “عبر منصة أبشر وأنت في مكانك يمكن تسجيل المولود عبر خدمة تسجيل المواليد، وتصلك الوثائق من خلال العنوان الوطني عبر البريد السعودي دن الحاجة لزيارتنا”.

شارك الخبر