فيديو .. حقيقة وجود مؤامرة من نجوم النصر على أحمد موسى

المواطن - محمد سمعه

عانى اللاعب النيجيري أحمد موسى مع نادي النصر، حيث لم ينجح في تقديم المأمول منه، مما أدى لرحيله عن العالمي خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكشف جراح الظفيري وكيل أعمال اللاعبين، مفاجأة من العيار الثقيل حول وجود مؤامرة من لاعبي النصر لعدم إظهار موسى بالشكل الجيد في أرضية الملعب.

وتحدث الظفيري لقناة 24 الرياضية قائلًا بأن موسى اشتكى من وجود مؤامرة من بعض لاعبي النصر لعدم إظهاره بشكل جيد في أرضية الملعب عن طريق عدم تمرير الكرة له.

وأضاف الظفيري أن موسى شعر أن هذا الأمر كان سببًا في سوء مستواه مع أصفر العاصمة لذلك قرر الرحيل.

أرقام أحمد موسى مع نادي النصر

وكان موسى لعب مع النصر 57 مباراة رسمية نجح فقط خلالها في إحراز 11 هدفًا وصناعة 14 هدفًا.

وانضم أحمد موسى إلى النصر في صيف عام 2018 قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 14 مليون يورو في ذلك الوقت.

وفي وقت سابق، لم يُخف نادي النصر إعجابه الشديد بقدرات الأرجنتيني بابو جوميز صانع ألعاب فريق أتالانتا الإيطالي حيث يسعى العالمي للتعاقد معه في يناير المقبل.

عرض ضخم من العالمي لضم نجم أتالانتا

ويتنافس أصفر العاصمة مع ميلان وإنتر ميلان وروما في إيطاليا الراغبين في ضم جوميز الذي يريد الرحيل عن أتالانتا بسبب خلاف بينه وبين مدربه جاسبريني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة Corriere Della Sera الإيطالية فإن إدارة صفوان السويكت قدمت عرضًا قيمته 138 مليون ريال أي 30 مليون يورو لضم اللاعب بابو جوميز قبل تحرك ميلان والإنتر وروما.

وتشمل الـ138 مليون ريال حصة الفريق الإيطالي من الصفقة بالإضافة إلى رواتب اللاعبين لمدة عامين ونصف العام.

شارك الخبر