فيديو.. رجل أعمال زايد على عقارات أسرة لشرائها ثم سجلها بأسمائهم في تبوك

المواطن - أحمد العطوي - تبوك - تصوير: أحمد المدخلي

في موقف إنساني يُجسد مدى التلاحم بين أبناء الشعب السعودي، أقدم أحد رجال الأعمال بمنطقة تبوك (رفض ذكر اسمه)، وأثناء حضوره مقر المزاد العلني بالمنطقة مساء أمس الثلاثاء على شراء بعض العقارات المطروحة بالمزاد، وزايد على عقارات تقع بحي سلطانة وأثناء رسو المزاد عليه تبين أن الشراء لم يكن لنفسه، حيث استدعى سيدتين كبيرتين بالسن وشاب معاق لا تربطه بهم صلة قرابة كانوا متواجدين بالمزاد العلني وسجل العقارات بأسمائهم.

“المواطن” حاورت شقيق السيدتين والذي كشف أنه كان هناك سوء فهم من أحد أفراد العائلة، وطالب بإنزال عقارات والدهم المتوفى للمزاد العلني، وحاولوا التفاهم معه وإعطاءه مبلغ ٤٠٠ ألف ريال بعد تثمين العقارات، ولكنه أصر على رأيه مما دعاهم لطرح العقارات بالمزاد العلني، حيث قام أحد رجال الأعمال بتبني موضوعهم وأعاد الفرحة التي افتقدوها بسبب نزول عقارات والدهم للمزاد، حيث قام بإرجاع العقارات لهم، ولم يكتفِ بذلك، بل إنه أصر على أن تُسجل العقارات بأسماء شقيقتيه اللتين هما على الضمان الاجتماعي وابن شقيقة أخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الجدير بالذكر أن رجل الأعمال حين استدعى السيدتين والابن المعاق لتسجيل العقارات بأسمائهم، سجدن وبكين شكرًا لله ثم لموقف هذا الرجل الذي أعاد إليهن فرحتهن وسط تصفيق من الحضور.

“المواطن” حاولت الحصول على تصريحات من رجل الأعمال، لكنه اعتذر، مؤكدًا أنه كان ينوي شراء العقارات لنفسه، ولما علم بأمر هؤلاء ووضعهم قام بالمزايدة كي يرجع الفرحة لهم، مؤكدًا أن ما قام به لوجه الله تعالى، ولا يرجو من ورائه أي شيء، داعيًا الميسورين لتلمس احتياجات من حولهم، متأثرًا بالحديث الشريف: المسلمُ أَخو المسلم، لا يَظلِمُه، ولا يُسْلِمُهُ، ومَنْ كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كانَ اَللَّه فِي حاجتِهِ، ومَنْ فَرَج عَنْ مُسلمٍ كُرْبةً فَرَج اَللَّه عَنْهُ بها كُرْبةً مِنْ كُرَبِ يوم القيامةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلمًا سَتَرَهُ اَللَّه يَومَ الْقِيامَةِ

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