فيديو.. رصد دقيق ينتهي بمقتل 10 قناصة من ميليشيا الحوثي

المواطن - متابعة

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء الثلاثاء، مقتل 10 من قناصة ميليشيا الحوثي، بعد رصد دقيق لمواقع تمركزهم بين المزارع الكثيفة على خط زبيد، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

شاهد| مصرع 10 قناصة دفعت بهم مليشيا الحوثي جنوب الحديدة pic.twitter.com/HGFYw3AW2Z — وكالة 2 ديسمبر الإخبارية (@2decnews) December 22, 2020

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إن وحدة مكافحة القناصة تعاملت بنجاح مع دفعة القناصة التي دفعت بها الميليشيات الحوثية، مؤخرًا إلى قطاع الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة ضمن خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

ونشر الإعلام العسكري فيديو يوثق مصرع القناصة العشرة للميليشيات الحوثية.

في السياق، منيت ميليشيا الحوثي، الثلاثاء، بهزيمة جديدة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بعد محاولة تسلل فاشلة إلى مواقع القوات المشتركة سقط إثره قتلى وجرحى بصفوف ميليشيا الحوثي.

وقالت مصادر عسكرية إن الميليشيات الحوثية نفذت محاولة تسلل فاشلة من مناطق سيطرتها في قرية المقانع وقرية الشعينة باتجاه مواقع القوات المشتركة جنوب وجنوب شرقي حيس.

وأضافت، أن القوات المشتركة تصدت للعناصر الحوثية المتسللة وأجبرتها على التراجع والفرار، باتجاه مواقع تمركزها جنوب وجنوب شرقي جبهة حيس.

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