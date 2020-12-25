فيديو.. شاهد ما فعله هذا الفيل مع الطبيب البيطري

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يمر الجميع بأيام سيئة في العمل، لكن على الأرجح لم يختبر أي شخص ما اختبره هذا الطبيب البيطري التايلاندي الذي كان يحاول علاج فيل مصاب بالإمساك.

كان الطبيب البيطري، توم، الذي يعالج الحيوانات في حديقة الطبيعة الواقعة في شيانغ ماي، تايلاند، يحاول إزالة كتلة من الفضلات العالقة، والتي يمكن أن تكون قاتلة للفيل إذا تركت دون علاج.

ووثق مقطع فيديو كيف أعطى الأطباء البيطريون للحيوان حقنة شرجية لطرد الفضلات العالقة، وبمجرد أن نجحوا في ذلك حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ انفجرت في وجوههم جميع الفضلات المحبوسة.

وحصل مقطع الفيديو على مشاهدات قياسية في وقت قصير، وبينما شعر البعض بالاشمئزاز، أشاد الكثيرون بالطبيب لمساعدته الفيل، وعلق أحد المتابعين: أحب تفاني هذا الطبيب، لا أتمنى أبدًا أن أكون مكانه.

وقال آخر: بالتأكيد شعر هذا الفيل بالارتياح، إنه أمر مذهل جدًا ما فعله هذا الطبيب لإنقاذ الحيوان.

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