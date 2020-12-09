فيديو.. شرطة الرياض تسدل الستار على عملية ابتزاز عبر واتساب

المواطن -الرياض

أسدلت شرطة الرياض الستار على أحدث أساليب الاحتيال المتبعة التي تمثلت في استدراج الضحايا من خلال عروض العلاج الطبيعي أو الاستثمار المالي؛ وذلك باستخدام بعض الخصائص التقنية في تطبيق واتساب وادعاء منطقيتها من خلال استخدام شرائح جوال تم تفعيلها بواسطة طرق غير شرعية.

وتم القبض على اثنين من المتورطين في هذه الجرائم، وهما يمني وسوداني يتعاونان مع شبكة ابتزاز واحتيال من خارج المملكة.

وقد اتخذ المتهمان من مسكنهما في حي البطحاء وكرًا لتفعيل شرائح المحمول وإرسالها إلى عصابات الابتزاز في اليمن لاستلام الحوالات المالية.

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