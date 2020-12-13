فيديو صادم .. رجل يتسلق على جناح طائرة قبل لحظات من الإقلاع 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

وثق مقطع فيديو صادم انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رجلًا يتسلق جناح طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز قبل لحظات من إقلاعها من مطار ماكاران الدولي.

ويمكن رؤية الرجل في المقطع يمشي على جناح الطائرة من طراز بوينغ 737 دون جواربه وأحذيته، كما شوهد ضباط الشرطة يحاولون الوصول إليه، وذلك قبل أن ينزلق فجأة على الجناح ويسقط بشدة على مدرج المطار.

والتقط مستخدم تويتر إيرين إيفانز الحادث المروع ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه يُعتقد أن الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، ربما يعاني من مرض عقلي.

وذكرت شبكة CNN أن طياري رحلة خطوط ألاسكا الجوية إلى بورتلاند أبلغوا برج المراقبة عن رجل حاول التسلل إلى المدرج، وقالت الشرطة إنه نُقل إلى منشأة طبية بعد حبسه احتياطيًا.

وقالت شركة طيران ألاسكا في بيان إن الرحلة رقم 1367 من لاس فيغاس إلى بورتلاند كانت تستعد للإقلاع عندما لاحظ الطيار رجلًا يتقدم عبر المدرج، وأبلغ الطيارون البرج، وتم إرسال سلطات إنفاذ القانون وتمكنت من القبض عليه، بعد ذلك عادت الطائرة إلى البوابة لإجراء تفتيش كامل، مما أدى إلى تأخير الرحلة لمدة أربع ساعات و 18 دقيقة.

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