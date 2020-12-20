فيديو صادم.. مراهقون يوثقون مقتل زميلهم على TikTok

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

وثق مقطع فيديو على موقع TiKTok الشهير، مجموعة من المراهقين ارتكبوا حادثًا مفجعًا، حيث اعتدوا على صبي بالضرب المبرح قبل أن يلقوه من نافذة الطابق الثاني.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الشباب يقفون عمدًا ويركلون الضحية قبل أن يتم حمله إلى نافذة مفتوحة ودفعه للخارج، ليظهر ممددًا على الأرض، وعيناه مفتوحتان ومغطاة بالأوساخ والدم مع جروح وكدمات في وجهه.

وبعد نزول المقطع على TiKTok، تم تداوله بصورة كبيرة على فيسبوك، وأكد مكتب عمدة مقاطعة إيري أن التحقيق في الفيديو، الذي يعتقد أنه في نيويورك، قد بدأ، موضحًا أن بعض المعلومات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي كانت خاطئة وبالتالي لم يتمكنوا بعد من القبض على المجرمين.

وأكدت التقارير أن الضحية في الفيديو كان طالبًا في مدرسة كلارنس الثانوية، وأفادت المعلومات الأولية بأن الدافع وراء هذا الفيديو البشع كان الشهرة.

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