فيديو.. صلوا الجمعة في مخيمهم فهل الصلاة صحيحة؟

المواطن - الرياض

أجاب الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال بشأن جماعة في البر صلوا الجمعة في مخيمهم فهل الصلاة صحيحة؟

#برنامج_فتاوى | جماعة في البر صلوا الجمعة في مخيمهم، فهل الصلاة صحيحة؟. معالي الشيخ عبدالله المنيع – عضو #هيئة_كبار_العلماء يجيب.#قناة_السعودية pic.twitter.com/Tx2mK3a9tT — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) December 28, 2020

وقال المنيع في تصريحات إلى قناة السعودية، اليوم الاثنين: إن الصلاة ليست صحيحة؛ لأن من شروط صلاة الجمعة أن يكون المصلون مستوطنين بمعنى أنهم في بلد استيطان، وهؤلاء في البر؛ وبناء على ذلك لا يجوز.

وتابع أنهم لو قاموا بذلك فعليهم صلاة الظهر؛ لأن صلاة الجمعة غير صحيحة، وبناء عليه تكون الصلاة نافلة وعليهم صلاة الظهر.

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