فيديو.. ضبط عمالة استخدمت نشارة الخشب في معسل الشيشة

المواطن - الرياض
تمكنت الفرق الرقابية في وزارة التجارة من مداهمة موقع تديره عمالة عربية تستخدم نشارة الخشب في “معسل الشيشة” حيث تم ضبط 500 كجم من المعسل المغشوش جاهزة للتوزيع.
فيديو | #التجارة تداهم عمالة عربية استخدمت نشارة الخشب في "معسل الشيشة".. و500 كيلو جاهزة للتوزيع#الإخبارية pic.twitter.com/aZiqOYDFRJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 14, 2020
وتقوم العمالة بخلط نشارة الخشب مع الجلسرين ووضع نكهات صناعية لإيهام المستخدمين بأنه منتج غير مغشوش.
تعليق واحد
ابو فهد
للاسف الشديد انا اتصلت علي وزاره التجاره ورفضت استقبال بلاغي بسبب انه ليس من اختصاصها وقالت البلديه اتصلت علي 940 قالوا ليس من اختصاصنا اتصلت علي بينه 935، لم يعطوني اجابه ولايعرفون الجهه المسؤله عن مخالفات تتعلق بوجود معسل انتاجه من عام 2019 من الشكل القديم وصاحب المحل من احد الجنسيات العربيه يقول حنا مانجيبه يجيبه زبائن
ارجوا من امانه الطايف ان تقوم بجولات علي محلات المعسل والله انهم حتي يبيعون بالوزن وحقيقه امانه الطايف عندها قصور في مراقبه المنشات سواء بوفيات او محلات او بقالات انا اقول هذا الكلام واكتبه كمحب لوطني ومخلص ولا ارضا ان يكون هناك ضرر علي اي شخص والله يوفق الجميع