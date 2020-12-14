فيديو.. ضبط عمالة استخدمت نشارة الخشب في معسل الشيشة

المواطن - الرياض

تمكنت الفرق الرقابية في وزارة التجارة من مداهمة موقع تديره عمالة عربية تستخدم نشارة الخشب في “معسل الشيشة” حيث تم ضبط 500 كجم من المعسل المغشوش جاهزة للتوزيع.

فيديو | #التجارة تداهم عمالة عربية استخدمت نشارة الخشب في "معسل الشيشة".. و500 كيلو جاهزة للتوزيع#الإخبارية pic.twitter.com/aZiqOYDFRJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 14, 2020

وتقوم العمالة بخلط نشارة الخشب مع الجلسرين ووضع نكهات صناعية لإيهام المستخدمين بأنه منتج غير مغشوش.

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