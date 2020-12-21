فيديو.. ضبط مواطن ووافدين بحوزتهم 323 شريحة اتصال في الرياض

المواطن - الرياض

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن ووافدين يعملون في بيع شرائح الاتصال وتفعيلها بطريقة غير نظامية.

وقالت الشرطة في مقطع فيديو على سناب الداخلية: إن معلومات توافرت للجهات المختصة في شرطة الرياض بقيام مواطن ووافدين يعملون في حي تجاري بحي العمل ببيع شرائح الاتصال وتفعليها بطريقة غير نظامية، ومن خلال عمليات الاستدلال ثبتت صحة المعلومات حيث تم مداهمة الموقع والقبض على مواطن ووافدين اثنين من الجنسية البنجلاديشية وواحد من الجنسية الفلبينية.

وتابعت أنه بتفتيش المحل تم ضبط 323 شريحة اتصال وجهازَيْ قارئ بصمة وجهازَيْ قارئ بيانات و15 جهاز جوال ومبلغ يقدر بأكثر من 13 ألفًا، حيث تم إيقاف المضبوطين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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