فيديو..ضبط مواطن يسلب عملاء البنوك في الرياض مستخدمًا سيارات مسروقة

المواطن - الرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن من أصحاب السوابق، تورط في سرقة المركبات واستخدامها في الترصد لعملاء البنوك وسلبهم ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

#شرطة_الرياض تلقي القبض على مواطن من أصحاب السوابق، تورط في سرقة المركبات والترصد لعملاء البنوك وسلبهم ما بحوزتهم من مبالغ مالية ، وقد استولى منهم على مبلغ 28000 ريال وهاتف. pic.twitter.com/bAagZr9Bcr — طرق الرياض (@Ruh_Rd) December 17, 2020

وأفادت شرطة الرياض أن الجاني قد تورط في ارتكاب جريمتين بنفس الأسلوب الإجرامي واستولى من ضحاياه، على مبلغ 28000 ريال وهاتف جوال.

شارك الخبر