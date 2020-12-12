فيديو.. عصابات سرقة السيارات وسلب المسنين عند الصرافات بقبضة الأمن

المواطن - الرياض

ألقت أجهزة الأمن القبض على عدد من المتورطين بعدة جرائم مختلفة في مناطق المملكة خلال الأيام الأخيرة في رسالة واضحة للجميع تؤكد أنه لن ينجو مجرم بفعلته وسيتم القبض عليه ولو بعد حين.

تضمن مقطع فيديو نشره الأمن العام على تويتر جهود الجهات الأمنية بالرياض في القبض على شخصين من الجنسيتين ‏اليمنية والصومالية، كانا يترصدان لعملاء البنوك من كبار ‏السن، ويدعيان مساعدتهم، ثم يستبدلان بطاقاتهم الائتمانية بأخرى ‏مشابهة ويستغلانها في الشراء من محلات المجوهرات والأجهزة ‏الذكية.

كما ألقت قوات الأمن بالمدينة المنورة القبض ‏على 6 مقيمين من الجنسية السودانية، والهندية والباكستانية، ‏تمكنوا من سرقة 11 مولدًا كهربائيًا، تقدر قيمتها بـ 1.1 مليون ‏ريال.‏

كما تم القبض على ثلاثة مواطنين، جميعهم في العقد الثاني من العمر، وذلك لتورطهم في سرقة المركبات المتوقفة بذات النمط والسلوك الإجرامي؛ المتمثل في كسر نوافذها وسرقة محتوياتها ومحاولة تضليل الجهات الأمنية باستخدام مركبات مسروقة أثناء تنفيذ جرائمهم بالرياض.

كما تم القبض على مواطن حصل على أكثر من 4 ملايين ريال من خلال الاحتيال على المستهلكين عبر إيهامهم بعروض بيع هواتف حديثة والحصول على تحويلات بنكية منهم دون شحن المشتريات لهم.

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