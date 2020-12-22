فيديو.. قاضي محاكمة البشير يتنحى بسبب ضغط الدم

المواطن - متابعة

تنحّى قاضي محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في قضية انقلاب 1989، عصام الدين محمد إبراهيم، الثلاثاء، عن القضية لظروف صحية.

وقال القاضي في الجلسة التاسعة للمحاكمة : “هذه آخر جلسة لي في هذه القضية”، مشيرًا إلى أن تنحيه عنها جاء بسبب ضغط الدم، وأمراض أخرى تتطلب عدم الانفعال.

وأوضح أنه “سبق أن أبلغ رئيسة القضاء بطلب تنحيته، وأنها قبلت تحت الإلحاح الشديد، وأوكل الملف إلى قاضٍ آخر”، دون أن يذكر اسمه وحدد القاضي جلسة جديدة للمحكمة في يناير القادم لاستئناف الجلسات.

يذكر أنه في 21 يوليو الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة عمر حسن البشير، مع 27 آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير “انقلاب”، و”تقويض النظام الدستوري”.

وأودع البشير سجن كوبر المركزي، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.

شارك الخبر