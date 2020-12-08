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فيديو. قصة زوج دعم زوجته لافتتاح مطعمهما الصغير

فيديو. قصة زوج دعم زوجته لافتتاح مطعمهما الصغير

2020/12/08
الساعة 9:36 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو. قصة زوج دعم زوجته لافتتاح مطعمهما الصغير
المواطن - الرياض

استعرض برنامج الراصد قصة زوج دعم زوجته، ويفتتحان مشروعهما الصغير، حيث تطبخ الزوجة جواهر الحميدي وزوجها يقدم الطعام.

وقالت الزوجة خلال مداخلة إلى البرنامج على قناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء: إن البداية كانت كافتيريا أصغر من الحالية، وبعدها افتتحا مطعمًا أكبر بعض الشيء، فيما قال الزوج أبو محمد: إنه وزوجته يفهمان بعضهما البعض بالنظرة، ولهذا يتعاملان في المطعم بسرعة واحترافية مع الموازنة بين متطلبات المنزل وبين المطعم.

وقالت جواهر: إن في البداية كان هناك بعض الصعوبات، ولكن مع الوقت تم التأقلم مع الوضع وتحسن.


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