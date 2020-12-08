فيديو. قصة زوج دعم زوجته لافتتاح مطعمهما الصغير

المواطن - الرياض

استعرض برنامج الراصد قصة زوج دعم زوجته، ويفتتحان مشروعهما الصغير، حيث تطبخ الزوجة جواهر الحميدي وزوجها يقدم الطعام.

فيديو | زوج يدعم زوجته ويفتتحان مشروعهما الصغير.. "جواهر الحميدي" تطبخ وزوجها يقدم الطعام #الراصد pic.twitter.com/VaaDF2is5I — الراصد (@alraasd) December 8, 2020

وقالت الزوجة خلال مداخلة إلى البرنامج على قناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء: إن البداية كانت كافتيريا أصغر من الحالية، وبعدها افتتحا مطعمًا أكبر بعض الشيء، فيما قال الزوج أبو محمد: إنه وزوجته يفهمان بعضهما البعض بالنظرة، ولهذا يتعاملان في المطعم بسرعة واحترافية مع الموازنة بين متطلبات المنزل وبين المطعم.

وقالت جواهر: إن في البداية كان هناك بعض الصعوبات، ولكن مع الوقت تم التأقلم مع الوضع وتحسن.

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