فيديو.. كواليس الهجوم على مقر السفارة الأمريكية في بغداد

المواطن - متابعة

كشف مراسل قناة “الغد”، عن أنه تم استهداف مقر السفارة الأمريكية في بغداد بالعراق بعدد من الصواريخ، مؤكدًا أن ذلك جاء مع اقتراب الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة مما يشير إلى أن العام سيكون شاقًّا وطويلًا، بعد أن استهدفت السفارة الأمريكية في هجوم مفاجئ للفصائل المسلحة في العراق.

وأضاف أن الهجوم نفذ بعدد من الصواريخ على مقر السفارة الأمريكية في بغداد، موضحًا أن هذا الهجوم تزامنًا مع الذكرى الأولى لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في ضربة جوية للقوات الأمريكية في بغداد من العام الماضي.

وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، هجمات مشابهة من قبائل الفصائل المسلحة، مؤكدًا أن الجانب الأمريكي حذر من قبل من مثل هذه الهجمات مع تحذير مواطنيها، وأنه قد يكون هناك هجوم جديد آخر.

ولفت إلى الانتشار الأمني بالمنطقة الخضراء، بعد الهجوم على السفارة، موضحًا أن الهجوم على السفارة الأمريكية ببغداد سيكون له أثر كبير على الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي وتوتر المشهد.

كما أكد أن الهجوم بداية لأحداث أخرى وتوتر كبير بين إيران وأمريكا وكذلك العراق، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا توجد جهة محددة مسؤولة عن الهجوم على السفارة الأمريكية، ومتوقع هجمات أخرى، مع اقتراب الذكرى الأولى للقائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارته في بغداد.

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