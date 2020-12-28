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فيديو.. لحظة مداهمة فيلا في الرياض تستغلها عمالة ببيع المنتجات المقلدة
ضبط بوليصات شحن بقيمة 5 ملايين ريال ومشروبات كحولية داخلها

فيديو.. لحظة مداهمة فيلا في الرياض تستغلها عمالة ببيع المنتجات المقلدة

2020/12/28
الساعة 11:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. لحظة مداهمة فيلا في الرياض تستغلها عمالة ببيع المنتجات المقلدة
المواطن - الرياض

داهمت الفرق الرقابية، بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة، فيلا سكنية في الرياض إثر بلاغ على موقع إلكتروني تستغلها عمالة آسيوية ببيع منتجات مقلدة.

وأكدت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه تم ضبط بوليصات شحن بقيمة 5 ملايين ريال ومشروبات كحولية وأطعمة تم إعدادها بموقع غير مرخص، حيث تم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

ونشرت التجارة مقطع فيديو يبين عملية المداهمة.


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