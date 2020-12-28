فيديو.. لحظة مداهمة فيلا في الرياض تستغلها عمالة ببيع المنتجات المقلدة

المواطن - الرياض

داهمت الفرق الرقابية، بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة، فيلا سكنية في الرياض إثر بلاغ على موقع إلكتروني تستغلها عمالة آسيوية ببيع منتجات مقلدة.

الفرق الرقابية بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة..

تداهم "فيلا سكنية" في الرياض إثر بلاغ على موقع إلكتروني تستغلها عمالة آسيوية ببيع منتجات مقلدة..

وتضبط بوليصات شحن بقيمة 5 مليون ريال ومشروبات كحولية واطعمة تم اعدادها بموقع غير مرخص وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة. pic.twitter.com/N4wPPiagBm — وزارة التجارة (@MCgovSA) December 28, 2020

وأكدت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه تم ضبط بوليصات شحن بقيمة 5 ملايين ريال ومشروبات كحولية وأطعمة تم إعدادها بموقع غير مرخص، حيث تم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

ونشرت التجارة مقطع فيديو يبين عملية المداهمة.

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