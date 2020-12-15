فيديو.. لغة الأرقام تشرح النمو في قطاع الترفيه

المواطن - الرياض

استعرض رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، نجاحات الهيئة خلال السنوات الماضية والتي جاءت بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

بدعم سيدي ولي العهد حفظه الله …لغة الارقام تشرح النمو في قطاع الترفيه …والقادم أجمل بإذن الله ❤️🇸🇦🔥 pic.twitter.com/bm8otkXkki — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 15, 2020

وقال آل الشيخ عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: لغة الأرقام تشرح النمو في قطاع الترفيه.. والقادم أجمل بإذن الله.

وبحسب مقطع فيديو نشره آل الشيخ وفر قطاع الترفيه 101019 وظيفة، كما تم استحداث 9 أنواع تراخيص جديدة ورفع مستوى المحتوى الترفيهي المحلي لينافس المعروض العالمي، بالإضافة إلى تنفيذ 86 فعالية في 2019 مع تدشين 10 مبادرات ومنصات، بالإضافة إلى منصات التواصل الرقمي.

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