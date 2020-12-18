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فيديو لـ ماكرون من عزلته: أشعر بالتعب
توجه فيه للفرنسيين ولكل من اتصل مطمئنًا

فيديو لـ ماكرون من عزلته: أشعر بالتعب

2020/12/18
الساعة 8:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو لـ ماكرون من عزلته: أشعر بالتعب
المواطن - متابعة

أطل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من خلال مقطع مصور توجه فيه للفرنسيين ولكل من اتصل مطمئنًا أو بعث ببرقية، وأكد أنه بصحة جيدة ويعاني لليوم الثاني من عوارض التعب والحرارة كأي شخص مصاب بفيروس كورونا.

وفيما كان ماكرون يتخلص من فيروس كورونا في منتجع رئاسي في فرساي، حذر أطباء فرنسيون العائلات التي تتجه لقضاء العطلات من توخي الحذر، بسبب زيادة الإصابات، خاصة على مائدة العشاء.

وبينما يرتدي ماكرون قناعًا بشكل روتيني ويلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي، فقد استضاف أو شارك في وجبات جماعية متعددة في الأيام التي سبقت اختباره الإيجابي يوم الخميس، بحسب “العربية”.

وقال مسؤولون بالرئاسة، اليوم الجمعة: إن ماكرون يعاني من الحمى والسعال والتعب، ولم يقدموا تفاصيل عن علاجه. ويقيم ماكرون في المقر الرئاسي في لا لانتيرن بمدينة فرساي الملكية السابقة، أما السيدة الفرنسية الأولى والتي أظهرت التحاليل عدم إصابتها بكورونا، فبقيت في قصر الإليزيه بباريس.

ويأتي الاختبار الإيجابي لماكرون في الوقت الذي يشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات، وتحذر السلطات الصحية الفرنسية من المزيد مع استعداد العائلات الفرنسية للالتقاء في احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. وأبلغت فرنسا عن 18254 إصابة جديدة يوم الخميس، ويقل عدد القتلى بقليل عن 60 ألفًا.


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    ‎تعليق واحد

    1. أنا خيري

      لعل بعض الاستغفار يُخرجُكَ مما أنتَ فيه بعدك اعتداءاتك المتكررة بشتم خاتم المرسلين محمد صل الله عليه وسلم. وما يُدريك لعل هذه العزلة بداية للعزلة الدائمة تحت التُراب ……

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