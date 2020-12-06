فيديو.. متحدث الصحة يزف البشرى: التسجيل لأخذ لقاح كورونا قريبًا

المواطن -الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدًا مع شركات تعمل على تطوير لقاح كورونا، وستكون المملكة من الدول الأولى التي سيتوفر بها اللقاح.

فيديو | متحدث #الصحة يعلن قرب بدء التسجيل لأخذ لقاح #كورونا بعد التأكد من مأمونيته وفعاليته#صحيفة_المواطن

pic.twitter.com/vsAG8ooozv — صحيفة المواطن (@almowatennet) December 6, 2020

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إنه سيعلن قريبًا عن آلية التسجيل لأخذ لقاح كورونا، وحريصون على التأكد من مأمونية اللقاح وفعاليته واعتماده من اللجان والهيئات المختصة.

#عاجل_السعودية

متحدث #وزارة_الصحة: المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدًا مع شركات مطورة للقاح فيروس #كورونا، وستكون المملكة من الدول الأولى التي سيتوفر بها اللقاح.#نعود_بحذر pic.twitter.com/WNO9sTVBgg — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) December 6, 2020

وتابع العبدالعالي: نحن في المراحل التي نقترب فيها بإذن الله من نهاياتٍ نأمل أن تكون سريعة وآمنة وصحية للجميع في مواجهة هذه الجائحة موصيًا الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وكشفت وزارة الصحة اليوم عن تعافي (317) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (348879) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (3869) حالة من بينها (600) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (358713) حالة، توفي منهم (5965) حالة.

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