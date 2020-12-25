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فيديو.. محمد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

فيديو.. محمد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

2020/12/25
الساعة 8:55 مساءً
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فيديو.. محمد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
المواطن - الرياض

نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مقطع فيديو لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: “أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم. وما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج)، والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولًا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًّا في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين؛ مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا“.

 


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    ‎تعليق واحد

    1. ابومسفر

      اطال الله في عمره على طاعته.
      وحفضه من كل مكرووه

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