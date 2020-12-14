فيديو.. ميزة جديدة على سناب شات لحذف السنابات المُرسلة

المواطن - الرياض

سلط المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد الضوء على ميزة جديدة بتطبيق سناب شات تخص حذف الرسائل.

واخيراً في #سناب_شات صار تقدر تحذف السنابات اللي ارسلتها بالخاص بكل سهوله، سابقاً فقط الحذف للرسائل داخل المحادثه وحالياً بدأت الميزة بالوصول للمستخدمين. pic.twitter.com/C5PrHFA6Ai — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) December 13, 2020

وقال الرشيد في مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: وأخيرًا في سناب شات صار تقدر تحذف السنابات اللي أرسلتها بالخاص بكل سهولة، سابقًا فقط الحذف للرسائل داخل المحادثة وحاليًّا بدأت الميزة بالوصول للمستخدمين.

وأطلق سناب شات في وقت سابق تقنية “سبوت لايت” المقتبسة من “تيك توك” ما يتيح للمستخدمين ربح مليون دولار أمريكي يوميًّا.

وأوضح موقع “تايمز نيوز ناو” أن التقنية تسمح بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة أو القصص مع الأصدقاء لتصبح متاحة لمشاهدة كل مستخدمي التطبيق وكسب المزيد من المتابعين.

ووعد سناب شات بتقديم مكافآت تصل إلى مليون دولار يوميًّا، لزيادة شعبية تلك التقنية.

وقال المطورون: سنمنح المليون دولار يوميًّا طوال الفترة المتبقية من العام الحالي 2020 لمن تتصدر لقطاته المنصة.

وأضافوا: “نأمل من خلال تلك المكافآت أن تساعد على تعزيز التفاعل عبر الميزة الجديدة، وجعلها منافسًا قويًّا في مجال نشر مقاطع الفيديو القصيرة”.

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