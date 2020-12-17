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فيديو .. نايف الشهراني : أناشد وزارة الثقافة دعم فناني عسير

فيديو .. نايف الشهراني : أناشد وزارة الثقافة دعم فناني عسير

2020/12/17
الساعة 11:12 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو .. نايف الشهراني : أناشد وزارة الثقافة دعم فناني عسير
المواطن-حسن عسيري-أبها

ناشد الفنان نايف الشهراني، وزارة الثقافة بالوقوف مع جميع الفنانين بمنطقة عسير وتشجيعهم، مشيرًا إلى أن لديه موهبة أحبها وأتقنها وهي صناعة المجسمات التراثية ويطمح في تطويرها مستقبلاً في حال توفر الدعم والمكان.

وطلب الفنان العاشق والمحب لتراث منطقة عسير والذي أتقن عمل مجسمات البيوت الطينية لأكثر من عشرين عاماً الدعم لمعرضه المصغر والمقام في منزله بحي القابل بأبها والذي أطلق عليه “معرض حكاية زمن لمجسمات بيوت الطين”.

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وقدم الشهراني شكره عبر صحيفة “المواطن” لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال وذلك لزيارته المعرض وتقديم الدعم المعنوي والنفسي له.

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جاء ذلك خلال زيارة عدد من الإعلاميين والفنانين التشكيليين بالمنطقة لمعرض الفنان نايف الشهراني والاطلاع على عدد من الأعمال الفنية التي تحاكي تراث منطقة عسير من خلال عمل مجسمات بيوت الطين.

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