فيديو.. هجوم عنيف بـ الكاتيوشا في محيط السفارة الأمريكية ببغداد

المواطن - متابعة

ضمن هجوم هو الأعنف حتى اليوم، وقد استمر عدة دقائق، أفادت مصادر “العربية/ الحدث”، مساء الأحد، بسقوط عدد من صواريخ الكاتيوشا في محيط السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، دون تسجيل أي إصابات.

BREAKING – Rocket attack on the Green Zone in #Baghdad, C-RAM engaging multiple targets.pic.twitter.com/wb3PgXrL9w

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 20, 2020