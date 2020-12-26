فيديو.. 3 سوريين احتالوا للحصول على مليون ريال في قبضة الأمن

المواطن - الرياض

نجحت قوات الأمن بعدة مناطق في توجيه ضربات موجعة لعصابات السرقة والنصب والاحتيال وأصبح المجرمون في قبضة الأمن.

ونشر الأمن العام عبر تويتر مقطع فيديو يوضح جانبًا من العمليات الناجحة التي كان من بينها ضبط ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية ثبت تورطهم في جرائم نصب واحتيال تمثلت بادعاء انتمائهم لأحد مكاتب الخدمات والإعلان عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات المتاجر الإلكترونية، مستخدمين حسابٍ بنكي لكيانٍ تجاري يعمل به أحدهم لتلقي المبالغ المالية من ضحاياهم ثم تحويلها إلى بلادهم، حيث تجاوزت المبالغ المحولة (1,000,000) ريال.

كما سقط في قبضة الأمن كذلك مواطن وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة، أحدهم من الجنسية الفلبينية واثنان من الجنسية البنجلاديشية، وذلك لامتهانهم مخالفة أنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات من خلال المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من أحد المتاجر وسط مدينة الرياض غطاءً لارتكاب جرائمهم.

وضبط بحوزتهم (322) شريحة اتصال لعددٍ من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وجهاز قارئ البصمة وجهاز قارئ للبيانات و(15) جهاز جوال وقصاصات مطبوعة لبصمات مجهولين ومبلغ (13,907) ريالات.

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