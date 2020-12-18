فيديو.. 3 سوريين احتالوا للحصول على مليون ريال في قبضة شرطة الرياض

المواطن - الرياض

‏تمكنت الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض من القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية السورية في العقدين الثالث والرابع من العمر مخالفين لنظام الإقامة بعد أن ثبت ممارستهم لعمليات النصب والاحتيال من خلال نشر إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البيع الإلكترونية وإيهام ضحاياهم بأنهم يتبعون لأحد المكاتب المتخصصة في التعقيب على المعاملات الحكومية.

كما قام الجناة باستخدام الحساب البنكي لأحد الكيانات التجارية التي يعمل بها أحدهم في استلام تلك في المبالغ المالية كأتعاب لخدماتهم المزعومة ومن ثم قيامهم بترحيل المبالغ التي حصلوا عليها والتي تجاوزت المليون ريال إلى بلادهم.

وقد أقرر المقبوض عليهم بما نسب إليهم من اتهامات وتم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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