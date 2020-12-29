فيروس كورونا المتحور يصل الإمارات

المواطن - متابعة

أعلنت الإمارات عن رصد إصابات محدودة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور الذي انتشر في عدد من دول العالم.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أعلنت اليوم عن رصد 1,506 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 204,369 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 662 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,475 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 181,400 حالة.

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