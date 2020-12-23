فيروس كورونا يتفشى بشكل كبير بمدارس لندن في الأسابيع الأخيرة  

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أفادت تقارير بريطانية أن فيروس كورونا تفشى بشكل كبير في مدارس لندن والجنوب الشرقي من المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة.

وقال عالم الأوبئة في إمبريال كوليدج لندن، البروفيسور لوكداون نيل فيرجسون، إن الأرقام تظهر أعداد إصابات متزايدة في المدارس منذ نوفمبر، متابعًا أن المتغير الجديد يشكل نسبة كبيرة بشكل غير عادي من حالات الإصابة عند الأطفال.

وكان من غير المرجح أن يصاب الأطفال بالسلالات السابقة من كوفيد، حيث كان من النادر للغاية أن تظهر الأعراض على شخص يقل عمره عن 16 عامًا، وهو أمر غير معتاد لأن الكثير من الالتهابات الفيروسية مثل الأنفلونزا تنتقل بسهولة لدى الصغار.

وقال البروفيسور إن التغييرات في الشكل الجديد قد تجعل الأطفال أشبه بالبالغين من حيث مدى سهولة العدوى والانتشار بينهم.

وتابع: نرى زيادة ذات دلالة إحصائية في نسبة الحالات لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا بالنسبة للسلالة الجديدة من فيروس كورونا مقارنةً بما سبق، لكننا لا نعرف أبعد من ذلك، يمكن أن يكون هناك العديد من الفرضيات؛ لذلك نحن بحاجة للبحث والعثور على المزيد من الأدلة البيولوجية.

وطمأن البروفيسور الناس قائلًا: أؤكد من واقع خبرتي أن هذا التحول في الفيروس ليس تحولًا كبيرًا إنه صغير نسبيًا حتى الآن.

وكان قد تم عزل بريطانيا من قِبل العديد من الدول لا سيما القارة الأوروبية حيث أغلقوا الحدود أمام المسافرين البريطانيين في محاولة لاحتواء انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

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