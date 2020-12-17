فيروس كورونا يصبح السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة جديدة أبرزتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، إلى أن فيروس كورونا أصبح السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة.

ووجد الباحثون أن متوسط حالات الوفاة الآن جاءت نتيجة الإصابة بالفيروس، ووصلت حالات الوفاة حاليًا 2430 حالة وفاة يوميًا، وهو أعلى بثلاثة أضعاف من الرقم قبل شهر واحد، وأودى فيروس كورونا بحياة 1.4 مرة أكثر من أمراض القلب و 1.5 مرة مثل السرطان.

فيروس كورونا السبب الرئيسي للوفاة

وعلاوة على ذلك، يعني أن معدل الوفيات اليومي لفيروس كورونا في الولايات المتحدة يعادل هجمات 11 سبتمبر – التي أدت إلى فقدان 2988 شخصًا.

يقول الفريق، من جامعة فرجينيا كومنولث، إن الأمر أصبح ضروريًا أكثر من أي وقت مضى لارتداء الأقنعة ويمارسوا التباعد الاجتماعي بسبب مخاوف من استمرار معدلات الوفيات في الارتفاع مع تجمع الناس في موسم الأعياد.

أرقام خطيرة

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه حصيلة القتلى اليومية في الارتفاع مع تسجيل 3656 حالة وفاة أمريكية يوم أمس الأربعاء.

بالنسبة للدراسة التي نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، نظر الفريق في الأسباب الرئيسية الثلاثة للوفاة لعشر فئات عمرية تتراوح من الطفولة إلى الشيخوخة.

وبحلول أكتوبر 2020، أصبح فيروس كورونا السبب الرئيسي الثاني للوفاة بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 85 عامًا أو أكثر، بعد أمراض القلب.

بين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 84 عامًا، كان الفيروس هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة، بعد أمراض القلب والسرطان.

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