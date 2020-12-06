فيريرا: صححنا الأخطاء قبل مواجهة أبها

المواطن - مروة نبيل

شدد المدير الفني يانيك فيريرا على جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة نظيره أبها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن النموذجي لم يكن سيئًا ضد الهلال.

فيريرا يؤكد تصحيح أخطاء الفتح:

وقال فيريرا: “عملنا خلال اليومين الماضيين على تصحيح الأخطاء التي وقعنا بها في المواجهة الماضية أمام الهلال، حيث لم يكن الفريق سيئًا إلا أنه حدثت بعض الأخطاء استغلها المنافس بشكل جيد، وهذا حال الكرة إن لم تسجل فانتظر أن تستقبل أهدافًا”.

وعن الفاصل الزمني القصير بين المباراتين، علق فيريرا قائلًا: “هذه روزنامة الدوري وتشمل الجميع وعلينا أن نكون مستعدين وفي كامل جاهزيتنا للدخول في أي مباراة سواء في الدوري أو الكأس”.

ولفت إلى أن قوة فريقه التهديفية لا تعتمد على المهاجمين فقط، وقال المدير الفني لفريق الفتح: “لاحظ الجميع غياب تي فريدي بسبب الإصابة، ولكن الفريق لم يتوقف عن التسجيل”.

الفتح ضد أبها:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد نظيره أبها، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع أبها في المركز الـ11 برصيد 7 نقاط.

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