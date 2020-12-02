فيريرا: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

شدد المدير الفني البرتغالي يانيك فيريرا استعداد فريقه الفتح بشكل مميز لمباراته المرتقبة ضد الهلال، متمنيًا العودة إلى الأحساء بنتيجة إيجابية.

فيريرا يؤكد الاستعداد جيدًا

وأكد فيريرا أن معنويات فريق الفتح عالية بعد الفوز الكبير الذي حققه على الاتفاق في الجولة الماضية، مشددًا في الوقت ذاته على صعوبة مباراة الهلال.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي: “لن تكون الأمور كما هو الحال في المواجهة السابقة فالهلال يمتلك إمكانيات كبيرة، كما أنه قادم من تحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وسيخوض المواجهة بمعنويات مختلفة”.

وأضاف فيريرا: “ثقتي كبيرة في اللاعبين لتقديم العطاء الكبير وسط الملعب وتطبيق كافة التعليمات التي نقدمها لهم في التدريبات والأهم الحضور الذهني والتركيز العالي طوال 90 دقيقة، هدفنا العودة إلى الأحساء بنتيجة إيجابية”.

الهلال ضد الفتح

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفتح عند الساعة 5:40 مساء يوم غد الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ويسعى الزعيم لمواصلة سلسلة انتصاراته، فيما يطمح النموذجي للاستمرار في نتائجه الإيجابية وخطف الثلاث نقاط.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، ولكنه خاض مباراة أقل من الشباب المتصدر بـ14 نقطة، فيما يحتل النموذجي المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وذلك قبل مباراة الهلال ضد الفتح المرتقبة.

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