فيسبوك يوصل حملته على المعلومات المضللة بلقاح فيروس كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إنه سيوسع حملته على المعلومات المضللة المتعلقة بلقاح فيروس كورونا من خلال حظر جميع المحتويات الخاطئة في الأسابيع المقبلة.

وقال كانغ زينغ جين، المسؤول الأعلى للصحة على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه نظرًا للأخبار الأخيرة التي تفيد بأن لقاحات فيروس كورونا سيتم طرحها قريبًا في جميع أنحاء العالم، سنبدأ خلال الأسابيع المقبلة في إزالة الادعاءات الكاذبة حول هذه اللقاحات.

القضاء على الإشاعات

ووفقًا لجين: “هذه طريقة أخرى نطبق بها سياستنا لإزالة المعلومات الخاطئة من فيسبوك حول الفيروس التي يمكن أن تؤدي إلى ضرر جسدي وشيك، ويمكن أن يشمل ذلك ادعاءات كاذبة حول سلامة اللقاحات أو فعاليتها أو مكوناتها أو آثارها الجانبية.

وقال جين إن الشركة ستزيل الادعاءات الكاذبة بأن لقاح فيروس كورونا يحتوي على رقائق دقيقة، أو أي شيء آخر غير موجود في قائمة مكونات اللقاح الرسمية.

ولم يقدم جين جدولًا زمنيًا بشأن موعد قيام الشبكة الاجتماعية بشن حملتها، قائلًا “لن نتمكن من البدء في تطبيق هذه السياسات بين عشية وضحاها”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أجرى الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، محادثة فيديو مع الدكتور أنتوني فوسي، أكبر خبراء الأمراض المعدية في البلاد.

وأخبر فوسي زوكربيرج أنه بحلول أبريل، سيكون لدى معظم الأمريكيين وصول سهل إلى لقاح فيروس كورونا.

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