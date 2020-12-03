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حصاد اليوم
في بث مباشر .. شاب يعذب زوجته الحامل حتى الموت ليربح 1000 دولار
أجبرها على الخروج بملابس خفيفة في درجة حرارة تحت الصفر

في بث مباشر .. شاب يعذب زوجته الحامل حتى الموت ليربح 1000 دولار

2020/12/03
الساعة 4:19 مساءً
- ‎فيغرائب, حصاد اليوم
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في بث مباشر .. شاب يعذب زوجته الحامل حتى الموت ليربح 1000 دولار لأعلى سعر.. شاب يعذب زوجته الحامل في بث مباشر مقابل المال
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

احتجزت الشرطة اليوتيوبر الروسي، ستاس ريفلاي، بعد بث مباشر مثير للاشمئزاز قام خلاله بإساءة وتعذيب زوجته الحامل وقتلها أمام جمهوره، حيث طلب منهم المال نظير ذلك، وكلما دفعوا أكثر كلما أمعن في تعذيبها. 

وقال في التحقيقات إن جمهوره عبر الإنترنت هو من دفعه للقيام بذلك، متابعًا أنه أجبر زوجته فالنتينا غريغوريفا على الخروج إلى الشرفة في طقس درجة حرارته دون الصفر بملابس خفيفة للغاية.

لأعلى سعر.. شاب يعذب زوجته الحامل في بث مباشر مقابل المال 4 1

وتلقى ريفلاي، 30عامًا، 1000 دولار من قبل مشاهد لإيذائها أثناء البث المباشر، ونتيجة لذلك توفيت فالنتينا، 28 عامًا، والتي كانت في المراحل الأولى من الحمل بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم.

وأدى موتها المروع إلى دعوات في روسيا لفرض حظر عاجل على انتشار المواد التي تشجع على العنف على الإنترنت والذي يبدو أنه غير مقيد على موقع يوتيوب ويمكن للأطفال مشاهدته، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

لأعلى سعر.. شاب يعذب زوجته الحامل في بث مباشر مقابل المال

وفي البث المباشر، واصل اليوتيوبر الروسي تشغيل الكاميرا حتى عندما أدرك أنه شبه ميتة، وفي اللقطات المزعجة للغاية، يمكن رؤيته وهو يحملها إلى الداخل ويحاول إنعاشها، قائلًا: فاليا، هل أنت على قيد الحياة؟ ما خطبك؟ تبدين كأنك ميتة.

ثم اتجه إلى متابعيه قائلًا: لا أشعر بنبض قلبها، إنها شاحبة ولا تتنفس.

لأعلى سعر.. شاب يعذب زوجته الحامل في بث مباشر مقابل المال

واستمر البث المروع لعشرات الآلاف من المتابعين حتى بعد أن استدعى سيارة إسعاف، واستمر حتى وصول الإسعاف وإعلانهم وفاتها، ويُعتقد أن البث استمر لمدة ساعتين بعد وفاتها.

ويواجه ريفلاي ما يصل إلى عامين في السجن إذا أثبت خبراء الطب الشرعي أنها ماتت بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم. 

لأعلى سعر.. شاب يعذب زوجته الحامل في بث مباشر مقابل المال

 


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