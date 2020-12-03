في بث مباشر .. شاب يعذب زوجته الحامل حتى الموت ليربح 1000 دولار

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

احتجزت الشرطة اليوتيوبر الروسي، ستاس ريفلاي، بعد بث مباشر مثير للاشمئزاز قام خلاله بإساءة وتعذيب زوجته الحامل وقتلها أمام جمهوره، حيث طلب منهم المال نظير ذلك، وكلما دفعوا أكثر كلما أمعن في تعذيبها.

وقال في التحقيقات إن جمهوره عبر الإنترنت هو من دفعه للقيام بذلك، متابعًا أنه أجبر زوجته فالنتينا غريغوريفا على الخروج إلى الشرفة في طقس درجة حرارته دون الصفر بملابس خفيفة للغاية.

وتلقى ريفلاي، 30عامًا، 1000 دولار من قبل مشاهد لإيذائها أثناء البث المباشر، ونتيجة لذلك توفيت فالنتينا، 28 عامًا، والتي كانت في المراحل الأولى من الحمل بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم.

وأدى موتها المروع إلى دعوات في روسيا لفرض حظر عاجل على انتشار المواد التي تشجع على العنف على الإنترنت والذي يبدو أنه غير مقيد على موقع يوتيوب ويمكن للأطفال مشاهدته، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وفي البث المباشر، واصل اليوتيوبر الروسي تشغيل الكاميرا حتى عندما أدرك أنه شبه ميتة، وفي اللقطات المزعجة للغاية، يمكن رؤيته وهو يحملها إلى الداخل ويحاول إنعاشها، قائلًا: فاليا، هل أنت على قيد الحياة؟ ما خطبك؟ تبدين كأنك ميتة.

ثم اتجه إلى متابعيه قائلًا: لا أشعر بنبض قلبها، إنها شاحبة ولا تتنفس.

واستمر البث المروع لعشرات الآلاف من المتابعين حتى بعد أن استدعى سيارة إسعاف، واستمر حتى وصول الإسعاف وإعلانهم وفاتها، ويُعتقد أن البث استمر لمدة ساعتين بعد وفاتها.

ويواجه ريفلاي ما يصل إلى عامين في السجن إذا أثبت خبراء الطب الشرعي أنها ماتت بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم.

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