في زمن كورونا.. نصيحة اقتصادي للمقبلين على الزواج

المواطن - محمد داوود - جدة

قال المحلل الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة لـ”المواطن“، إن كثيرًا من المقبلين على الزواج يواجهون تحديات في عصرنا الحاضر، وخاصة بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأوضح أنه في ظل الظروف الحالية مع أزمة كورونا واتباع الاحترازات، من الممكن أن تكون هناك العديد من الفرص بالإمكان أن يستفيد منها العروسان وهي اقتصار الحفل على أعداد بسيطة من الأقارب والأصدقاء، وكذلك عدم السفر للخارج لقضاء شهر العسل والاكتفاء بقضائه في ربوع الوطن، وكذلك وضع ميزانية للمصروفات منذ بداية الزواج.

ودعا البروفيسور باعجاجة، العرسان الجدد بوضع أولويات للصرف منها السكن ومصاريف الهاتف والكهرباء باعتبار هذه المصروفات ثابتة، وتقسيم المبلغ المتبقي على مصروفات الأكل والشرب والنقل والمستلزمات الضرورية الأخرى، ويجب ادخار لو نسبة 5٪؜ من الراتب الشهري في ظل وضع خطة مالية للمصروفات يستطيع العروسان العيش في أمان بعيدًا عن قلق الديون التي ترهق كاهل الكثير من المتزوجين حديثًا.

شارك الخبر